26 марта 2019

Уральская чиновница из бюджета оплатила стоматолога для своей матери

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 10:45
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Кроме того, пожилую женщину обслужили без очередиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чиновница из города Богданович Свердловской области из бюджета оплатила лечение зубов своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка установила, что чиновница из Богдановича смогла устроиться одновременно на несколько должностей. Она одновременно была начальником отдела социальной политики и информации Богдановича, исполняла обязанности замглавы администрации города, а также председателем комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию. Именно последняя должность наделила чиновницу особыми полномочиями.

Девушка, возглавляя особую комиссию, порекомендовала властям выделить шесть тысяч рублей местной жительнице 1952 года рождения. В прокуратуре уточнили, что средства должны были пойти на зубопротезирование. Женщина вылечила зубы, причем чиновница помогла ей попасть к врачу без очереди.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что женщина, которой из бюджета выделили деньги на лечение зубов, оказалась матерью той самой чиновницы. Когда эта история вскрылась, чиновница лишилась работы. «Начальник отдела социальной политики и информации городского округа Богданович уволена с муниципальной службы в связи с утратой доверия», — говорится в заявлении прокуратуры.

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