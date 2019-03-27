В уральском вузе перед выборами ректора «срезали» стипендию студентам

Жалобы студентов в университете не комментируют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший педагогический госуниверситет), где в этом году пройдут выборы ректора, пожаловались на двойное «урезание» стипендии. Об этом они сообщили в редакцию «URA.RU»

«Сначала стипендию задержали на один день. Потом выдали, но вдвое меньше обычных сумм», — рассказал собеседник, пожелавший сохранить свое имя в тайне.

«Я не могу комментировать, как выплачивают стипендию студентам. Обращайтесь в отдел по связям с общественностью. Спасибо!» — заявил корреспонденту «URA.RU» председатель профкома студентов и аспирантов ЮУрГГПУ Ильяс Чабдаров. В отделе по связям с общественностью вуза на звонок корреспондента агентства не ответили.

Как уже сообщало «URA.RU», один из крупнейших на Урале педагогических вузов больше года остается без полноценного ректора. После того, как Минобрнауки РФ после выборов 2017 года отклонило все кандидатуры, в том числе действовавшего главы вуза Владимира Садырина, и. о. ректора назначили экс-профессора Челябинского госуниверситета Татьяна Чумаченко. Она известна тем, что защищала докторскую диссертацию под руководством бывшего министра образования и науки, а ныне министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Прием заявок от претендентов на пост ректора университета Министерство образования и науки назначило на май. К началу лета завершится аттестация поданных документов.