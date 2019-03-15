В Москве дали старт выборам ректора одного из крупнейших педвузов Урала

Минобрнауки России дало старт выборам руководителя Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший Челябинский государственный педуниверситет), который уже больше года остается без полноценного ректора. Приказ размещен на сайте ведомства.
Согласно прилагаемому графику, с 6 по 15 мая кандидаты должны представить в аттестационную комиссию необходимый пакет документов, а 31 мая пройдет их аттестация.
«Информация появилась только вчера. Будет ли Татьяна Александровна (Чумаченко, действующий руководитель университета — ред.) подавать документы, мы прямо сейчас сказать не можем», — сообщил корреспонденту «URA.RU» советник ректора по связям с общественностью Алексей Прокошин.
Бывший Челябинский государственный педуниверситет с конца прошлого года остается без ректора. После выборов в ноябре 2017 года Минобрнауки РФ отклонило все кандидатуры, в том числе действовавшего главы вуза Владимира Садырина. И. о. ректора назначена и остается на сегодняшний день Татьяна Чумаченко — экс-профессор Челябинского госуниверситета. Она известна тем, что защищала докторскую диссертацию под руководством бывшего министра образования и науки, а ныне министра просвещения РФ Ольги Васильевой.
Весной 2019 года Владимир Садырин стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его подозревают в незаконном получении дохода 100 тысяч рублей при подготовке научного журнала.