14 марта 2019

В Москве дали старт выборам ректора одного из крупнейших педвузов Урала

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:14
Размер текста
-
17
+
ЧГПУ. Пединститут. Челябинск., педагогический университет, горький
Сейчас вузом временно управляет протеже министра просвещенияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобрнауки России дало старт выборам руководителя Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший Челябинский государственный педуниверситет), который уже больше года остается без полноценного ректора. Приказ размещен на сайте ведомства.

Статья по теме
Министр Васильева отправила в Челябинск ревизоров с местью

Согласно прилагаемому графику, с 6 по 15 мая кандидаты должны представить в аттестационную комиссию необходимый пакет документов, а 31 мая пройдет их аттестация.

«Информация появилась только вчера. Будет ли Татьяна Александровна (Чумаченко, действующий руководитель университета — ред.) подавать документы, мы прямо сейчас сказать не можем», — сообщил корреспонденту «URA.RU» советник ректора по связям с общественностью Алексей Прокошин.

Бывший Челябинский государственный педуниверситет с конца прошлого года остается без ректора. После выборов в ноябре 2017 года Минобрнауки РФ отклонило все кандидатуры, в том числе действовавшего главы вуза Владимира Садырина. И. о. ректора назначена и остается на сегодняшний день Татьяна Чумаченко — экс-профессор Челябинского госуниверситета. Она известна тем, что защищала докторскую диссертацию под руководством бывшего министра образования и науки, а ныне министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

Весной 2019 года Владимир Садырин стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его подозревают в незаконном получении дохода 100 тысяч рублей при подготовке научного журнала.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...