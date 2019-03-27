Украинскую спортсменку уволили после отказа поддержать Порошенко

По словам Макеевой, ее увольнение — грубое нарушение законодательства фото: личная страница Анжелы Макеевой в Facebook

Абсолютную чемпионку Европы по тхэквондо, председателя Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области Анжелу Макееву уволили с должности директора стадиона «Чемпион» в Ирпени. По словам спортсменки, причиной стал ее отказ публично поддержать на грядущих 31 марта выборах президента Украины действующего лидера страны Петра Порошенко.

«После моего решительного отказа участвовать в политической агитации и избирательных схемах меня уволили с должности директора стадиона», — сказала Анжела Макеева в своем видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook. Также она подчеркнула, что ее увольнение — грубое нарушение украинского законодательства, поскольку сейчас она беременна и находится на больничном.

Ранее из-за отказа агитировать в поддержку украинских властей в опале оказалась певица Maruv (Анна Корсун), которая должна была представить страну на «Евровидении—2019», напоминает телеканал 360. «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков», — говорила исполнительница. Как уточняет RT, позже от участия в музыкальном конкурсе отказались все артисты, занявшие первые три места украинского национального отбора.