Передышка перед штормом: прогноз магнитных бурь 9 сентября

После магнитной бури, которая обрушилась на Землю на выходных, метеозависимых ожидает небольшое затишье. Ученые прогнозируют довольно спокойную неделю, однако полностью исключать шанс шторма нельзя. О том, ждать ли магнитную бурю 9 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 9 сентября 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности на сегодняшний день составляет 5,6 из 10 возможных. За последние сутки на Солнце не зарегистрировано вспышек класса C и выше.
На графиках солнечной активности видно, что показатели держатся в пределах слабых колебаний. Однако стоит учитывать, что даже при отсутствии мощных вспышек сохраняется вероятность новых выбросов плазмы и усиления активности.
Магнитная буря 9 сентября
Судя по прогнозам, ближайшие дни ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Согласно расчетам, в понедельник, 9 сентября, вероятность бури оценивается в 7%. Возможность слабых возмущений магнитосферы ученые оценивают в 25%, а шанс спокойного состояния составляет 68%. Аналогичный прогноз ученые дают и на следующий день.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь
Судя по долгосрочному прогнозу, ситуация в ближайшие дни будет более спокойной. В течение недели магнитосфера Земли останется на «зеленом» уровне. А в начале следующей недели ожидается шторм: уровень геомагнитной активности начнет расти уже в воскресенье 14 сентября, и 15 числа доберется до «красных» значений.
Затем, до конца месяца, ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Шторм ожидается лишь в начале октября: с 1 по 6 число возможны возмущения магнитосферы. Но стоит учитывать, что прогнозы на несколько недель вперед остаются ориентировочными: внезапные выбросы плазмы могут изменить картину в течение суток.
Что делать метеозависимым
Даже слабые геомагнитные колебания могут вызывать недомогание у метеозависимых людей. Чаще всего это проявляется в виде усталости, головных болей, скачков давления и проблем с концентрацией. Особенно тяжело такие дни переносят пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердца, но даже у здоровых людей могут обостриться симптомы метеозависимости.
Так как сама по себе метеозависимость не является болезнью, вылечить ее нельзя. Врачи лишь рекомендуют соблюдать простые правила, которые помогут снизить влияние магнитных бурь на организм:
- наладить режим сна и отдыха;
- придерживаться сбалансированного питания;
- гулять каждый день и заниматься спортом;
- отказаться от алкоголя и курения;
- пить достаточно воды.
Вышеперечисленные рекомендации помогут держать организм в тонусе и снизить влияние шторма на самочувствие. Однако если, несмотря на здоровый образ жизни, симптомы сохраняются или усиливаются, важно обратиться к врачу, чтобы исключить другие возможные причины недомогания — ведь метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.