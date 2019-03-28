Некрасивый поступок свердловских «единороссов» в отношении ЛДПР дошел до Москвы

Свердловские «единороссы» удалили со своего официального сайта новость, вызвавшую недовольство депутата думы Екатеринбурга от ЛДПР Дмитрия Николаева. Тот 21 марта устроил для семиклассников школы №62 экскурсию в представительный орган. Однако переписывая новость с официального сайта гордумы, «единороссы» вычеркнули либерал-демократа, оставив в ней только только спикера Игоря Володина.
Страница, где располагалась новость, сегодня выдает «ошибку 404», хотя в адресной строке браузера все еще можно обнаружить следы публикации. «Если человек так ревностно отнесся к тому, что его заслуги не отразили и начал скандалить — мы решили, что для нас не сложно пойти навстречу и убрать материал. Это не говорит, что мы признаем требования — просто проявили свою добрую волю», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь отделения «ЕР» Максим Бестфатер.
По данным инсайдеров, на решение «единороссов» повлияло официальное письмо Николаева на имя секретаря отделения «ЕР» Виктора Шептия, в котором либерал-демократ пенял на некорректное поведение партии власти.
«Требую внести корректировки в указанную статью и впредь придерживаться делового этикета, описывая новости, уточняя все детали, включая имя депутата и партийную принадлежность, или не выкладывать подобные новости на сайте „Единой России“ вообще», — говорится среди прочего в тексте письма. По данным собеседников агентства, информацию о случившемся уже довели до руководства ЛДПР в Москве.