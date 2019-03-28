На стенах конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет установлен медиафасад площадью 2970 квадратных метров. Огромный экран из светодиодов с помощью LED-технологий позволит транслировать текстовые и графические изображения в высоком изображении, рассказали «URA.RU» в департаменте информационной политике Свердловской области.
В июле конгресс-центр будет принимать Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019, на днях на строительной площадке прошло совещание по подготовке к международному форму. Гендиректор компании, заказчика строительства, «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев сообщил, что над завершением объекта сейчас работает около 700 человек, задействовано 85 единиц техники.
«На месте будущей парковки строители завершают устройство „подушки“ перед укладкой финишного покрытия. К июню территория будет полностью застелена плиткой и асфальтом», — уточнил Тимур Уфимцев. С завершением внутренней отделки помещений на входе в конгресс-центр будут установлены турникеты и терминалы для сканирования билетов. После ввода объекта в эксплуатацию на нем пройдут тестовые мероприятия.
GMIS пройдет в Екатеринбурге в июле 2019 года вместе с международной выставкой «Иннопром». Саммит посетит президент РФ Владимир Путин, на мероприятие он пригласил 19 глав других государств.