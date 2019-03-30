В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья. Самолет должен был подняться в воздух 30 марта в 5:30 по екатеринбургскому времени, однако вылет отложили до 19:00, сообщили «URA.RU» в московском представительстве IFly.
«Рейс задерживается по техническим причинам», — отметили в офисе IFly и порекомендовали за дальнейшими комментариями обратиться в пресс-службу. Однако там утром на звонки пока никто не ответил.
На онлайн-табло Кольцово, очевидно, информация о рейсе еще не обновлена. На момент публикации заметки, там было обозначено ожидаемое время вылета 12:00. Одновременно задерживается еще один рейс компании «РусЛайн» в Липецк — вместо 5:30 вылет должен состояться в 12:40.