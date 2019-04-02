Из-за сбоя в ГИБДД свердловчане не могут получить права и зарегистрировать машину

В Госавтоинспекции Свердловской области со 2 апреля приостановили работу регистрационно-экзаменационных подразделений. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении ГИБДД по региону.
«В связи с техническими неполадками на всей территории Свердловской области отсутствует возможность регистрации автомототранспортных средств, получения и замены водительских удостоверений», — отметили в управлении ГИБДД.
Когда работа регистрационно-экзаменационных подразделений будет возобновлена, пока неизвестно. Об этом в управлении ГИБДД пообещали сообщить дополнительно.