01 апреля 2019

Из-за сбоя в ГИБДД свердловчане не могут получить права и зарегистрировать машину

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 10:34
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Клипарт. Екатеринбург, транспорт, водительское удостоверение, права
Когда возобновят работу регистрационно-экзаменационных подразделений, неизвестноФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Госавтоинспекции Свердловской области со 2 апреля приостановили работу регистрационно-экзаменационных подразделений. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«В связи с техническими неполадками на всей территории Свердловской области отсутствует возможность регистрации автомототранспортных средств, получения и замены водительских удостоверений», — отметили в управлении ГИБДД.

Когда работа регистрационно-экзаменационных подразделений будет возобновлена, пока неизвестно. Об этом в управлении ГИБДД пообещали сообщить дополнительно.

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