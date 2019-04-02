Магнитогорцы, чьи машины были повреждены при взрыве дома, добились компенсаций

Взрыв повредил 22 автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске в течение двух недель исполнят поручение врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера по выплате компенсаций гражданам, чьи машины были повреждены при взрыве дома на проспекте Карла Маркса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«В ближайшее время сотрудники управления социальной защиты населения администрации города свяжутся с владельцами 22 пострадавших автомобилей и расскажут о процессе получения компенсаций», — заявили в пресс-службе.

О том, что до сих пор не удается получить компенсации за поврежденные машины, жильцы дома рассказали на встрече с Алексеем Текслером 26 марта. Врио губернатора поручил своему первому заместителю Евгению Редину и мэру Магнитогорска Сергею Бердникову решить накопившиеся вопросы, в том числе с выплатой этих компенсаций.

Взрыв в доме на Карла Маркса произошел 31 декабря. Эпицентр пришелся на седьмой подъезд, под его завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сначала было принято решение расселить весь дом, но потом власти уточнили: если остальные подъезды признают безопасными, те, кто не захочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах. Тем, кто не желает жить на месте трагедии, будет представлена возможность переехать. Дом уже признали безопасным, и жильцы из временно отселенных подъездов возвращаются домой.