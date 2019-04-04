Трещина на стене дома по адресу ул. Революции, 38 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В центре Перми горожане опасаются возвращаться в квартиры из-за угрозы обрушения своих домов, сообщили «URA.RU» местные жители. Сразу несколько домов на улице Революции после начавшейся реконструкции проезжей части покрылись трещинами. Треснули в том числе маяки, установленные ранее на стенах.

Первые маяки (гипсовая смесь, нанесенная поверх трещин, которая в случае увеличения последних позволяет это заметить) в доме № 38 по ул. Революции треснули в декабре 2018 года, рассказала «URA.RU» председатель ТСН «Революции, 38» Любовь Чекалова. «Когда началась реконструкция улицы, маяки у нас полопались. Мы обеспокоились, что у нас началось движение. И мы начали обращаться в район, город, к губернатору», — пояснила женщина.

В департаменте ЖКХ администрации Перми сообщили «URA.RU, что сотрудники районной администрации провели визуальный осмотр фасадов зданий и мест общего пользования домов. «По результатам осмотра управляющим организациям даны индивидуальные поручения для обеспечения безопасного проживания людей», — сказано в ответе на запрос агентства.

Сейчас сформировалась инициативная группа, куда вошли проживающие в домах № 26, 28, 30, 38, 42, по ул. Революции. Люди высказывают требования к администрации города и просят о проведении инструментального обследования их домов. «Мы хотим быть спокойными, знать, что наши дома в нормальном состоянии, что мы можем жить в них. Но у нас этого спокойствия нет. Мы боимся обрушения», — пояснила «URA.RU» Любовь Чекалова.

В мэрии не смогли однозначно ответить агентству на вопрос, гарантирует ли администрация Перми безопасность проживания в этих домах. В МКУ «Пермблагоустройство» пояснили, что при производстве работ подрядная организация устанавливала подпорные стенки вблизи домов для обеспечения безопасности. Реконструкция ул. Революции предполагает расширение проезжей части, организацию четырехполосного движение и укладку трамвайных путей. Согласно проекту, после открытия автомобили будут ездить в 3-4 метрах от домов.

В Перми обрушение домов происходит регулярно. В июле 2015 года рухнула целая секция пятиэтажки на ул. Куйбышева, 103. Погибло два человека, еще пять получили различные травмы. Последнее ЧП произошло уже в этом году, частично обрушились конструкции высотки на ул. Революции, 3/1. Пришлось эвакуировать и обеспечивать временным жильем 230 человек.

Маяк №3 на стене дома по ул. Революции, 38 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Маяк № 7 на доме ул. Революции, 38, уже треснул Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Дома с трещинами на ул. Революции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU