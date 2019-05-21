Чиновник, который жаловался Путину, обвинил сотрудника ФСБ в вымогательстве

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 13:53
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Александр Шестун ранее жаловался Владимиру Путину на на угрозы от ФСБФото: Александр Шестун, «ВКонтакте»

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун написал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ о вымогательстве денег со стороны начальника экономического управления ФСБ России Ивана Ткачева. Об этом сообщила глава комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

В заявлении бывший чиновник указал «имена, места, суммы», отметила Русина. Однако текст она отказалась показывать, поскольку «проверка изложенных в нем фактов еще проходит». Свое обращение Шестун написал еще 5 марта, после чего ГВСУ СКР переправило жалобу в нижестоящую инстанцию. Эту информацию подтвердил адвокат бывшего чиновника Андрей Гривцов, пишет РБК.

По словам Русиной, ведомство посчитало заявление Шестуна не сообщением о преступлении, а обращением гражданина, которое рассматривается дольше десяти суток. «Таким образом, доследственная проверка длится уже более 60 суток и за данный срок ничего не предпринято», — пояснила она. Русина добавила, что следствие не вызывало для опроса упомянутых в обращении Шестуна лиц.

Экс-главу Серпуховского района задержали в середине июня 2018 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий, напоминает РАПСИ. После того, как к нему с обыском пришли сорок автоматчиков, бывший чиновник пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на угрозы со стороны ФСБ. Шестун утверждал, что уголовное дело против него сфабриковано, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина.

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