В ХМАО к фавориту праймериз партии власти нагрянули силовики

У полиции есть месяц на принятие решения о возбуждении уголовного дела Фото: depositphotos.com

Полиция проводит доследственную проверку в детской школе искусств поселка Нижнесортымский, где директором работает один из основных претендентов на победу в праймериз «Единой России» Лаврентий Лобазов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Поступило заявление от родителей по поводу платных образовательных услуг в учреждении. Они не уверены, что деньги уходят по назначению. Поэтому полиция и проводит проверку указанных фактов», — прокомментировала начальник отдела общественных связей силового ведомства Ольга Абмайкина. В беседе с корреспондентом «URA.RU» сам Лобазов отверг обвинения в свой адрес, заявив, что они не соответствуют действительности. «Силовики приходили прямо показательно в школу искусств с оружием и бронежилетах. Я это связываю с тем, что заявился как кандидат на праймериз и теперь на меня пытаются оказать давление. В свою очередь так это не оставлю и буду жаловаться в прокуратуру на силовиков, которые явно превышают свои должностные полномочия», — считает участник праймериз.

Между тем, по информации источника, знакомого с ситуацией, родительская общественность отправила новое обращение, на этот раз на имя начальника окружной полиции Василия Романицы. «В письме они пишут, что в детской школе искусств открылось НКО „Созвездие“, директором которого является теща Лобазова. Там как раз и оказывают детям платные услуги, деньги берутся наличными, без всяких чеков и квитанций. Параллельно теща Лобазова устроена в ДШИ администратором, а его жена специалистом по кадрам. В общем, вот такой семейный подряд. Директор школы искусств считается главным претендентом на победу на праймериз на пост главы поселка. И если силовики продолжат им заниматься, то как районные единороссы во главе с Андреем Трубецким смогут поддерживать такого кандидата на предстоящих выборах — не очень понятно», — поделился своим мнением инсайдер.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о политическом кризисе в Нижнесортымском. Нынешний глава поселка Петр Рымарев отказался от участия в предварительном партийном голосовании и намерен идти на выборы в качестве самовыдвиженца.