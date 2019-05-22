В Екатеринбурге появится общественный совет проекта строительства собора Святой Екатерины, в который пригласят представителей протеста против возведения храма в сквере. Об этом «URA.RU» рассказали источники в кругах священников. Идея исходит от людей в окружении митрополита Кирилла и активно обсуждается в Екатеринбургской епархии.

«Да, такая идея есть», — подтвердила агентству пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. По ее словам, в общественный совет должны войти эксперты (архитекторы, ландшафтные дизайнеры), представители общественных палат, горожане, проживающие неподалеку от Октябрьской площади. Но часть мест в совете обязательно должны занять защитники сквера.

Они нужны епархии, чтобы продвинуть идею строительства собора в народ, утверждают инсайдеры: несмотря на «проигрыш» в противостоянии и «шаг назад» (демонтаж стройплощадки), церковники не оставляют надежд на возведение храма Екатерины именно возле театра драмы. Кандидаты «от народа» в совет уже есть: их контакты представители епархии собрали во время дискуссий между сторонниками храма и защитниками сквера, когда акции протеста приняли мирный характер.

Технология вовлечения протестующих в согласительные органы уже применялась в Екатеринбурге, например, в 2012 году, когда строили станцию юннатов. «Там тоже были митинги, протесты, — отвергалась сама идея строительства в парке, — отметил собеседник агентства. — Все потому, что люди ничего не знали о проекте. Была сделана презентация, создан общественный совет, контролировавший ход работ, и уже никто не выступал против».

Сработает ли этот же прием в этот раз — вопрос. «Компромисс по площадке у театра драмы возможен лишь в случае референдума, когда и та, и другая стороны будут уверены в легитимности результата», — заявил агентству Михаил Казаков, один из активистов сквера, попавших в «тайные списки» епархии. По его мнению, результаты любых опросов будут вызывать недоверие.

После вмешательства Владимира Путина акции протеста в Екатеринбурге приняли мирный характер, а между сторонниками храма и защитниками начался конструктивный диалог. Именно на него делают ставку церковники

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU