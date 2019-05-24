23 мая 2019

Пушков объяснил, почему в Россию не пустили экс-помощницу Госсекретаря США

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 09:51
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Круглый стол в МИА
«А чего она ожидала?» — отметил сенатор Алексей ПушковФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. Дипломат хотела принять участие в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве с 20 по 21 мая.

«Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России. Не далее как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — написал сенатор. Ранее в МИД объяснили, что Нуланд находится в российских черных списках, созданных в ответ на американские санкции.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии с 2013 по 2017 год. До этого служила официальным представителем госдепа (2011—2013 годы) и была постоянным представителем Вашингтона в НАТО (2005—2008 годы).

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