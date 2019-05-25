Россияне нашли альтернативу дорогому алкоголю

Вместо вина и коньяка россияне все больше отдают предпочтение пиву и водке, сообщается в исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate& Goods. Спрос на доступные алкогольные напитки стремительно растет на фоне снижения интереса к дорогим винам и другому спиртному.
Как указано в исследовании, спрос на вино снизился с 18,8 до 15%. Спрос на коньяк и виски упал с 4,5 и до 3,5%. Однако доля пива в сегменте алкогольных напитков увеличилась с 55,4 в конце 2018-го до 64,2 процента в апреле 2019-го. Устойчива к спросу только водка, ее стабильно покупают 10% россиян, отмечает РИА «Новости».
Директор сервиса Роман Майстер отметил, что россияне стремятся сэкономить на спиртном. «Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь — это то, на чем люди просто вынуждены экономить», — подчеркнул эксперт.
Специалисты уверены, что в ближайшее время тенденция к экономии на алкоголе сохранится.
Между тем, в Совете Федерации оценили ситуацию со смертностью от алкоголя в России, пишет RT. Сенаторы привели статистику, согласно которой 50 тысяч граждан ежегодно гибнут в стадии алкогольного опьянения.