Патриарх Кирилл заявил, что за 10 лет РПЦ построила тридцать тысяч храмов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Доходы главы РЖД Олега Белозерова за 2018 год выросли на 20% — до 220 млн рублей. Однако недвижимого или движимого имущества у него нет. В компании объяснили, что он хорошо работает, поэтому и получает так много.

Клиентам Сбербанка угрожает новый вид SMS-мошенничества. Для кражи денег злоумышленникам даже не нужен доступ к карте. В нашем материале рассказываем о новых видах киберворовства.

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в сутки. И это не потому, что у церкви «очень много денег», и их не знают, куда их потратить. По мнению епископа РПЦ, есть другая причина.

Телеведущий Владимир Соловьев в эти выходные предложил встретиться уральскому общественнику Антону Дербеневу, чтобы «разрулить» скандал из-за высказывания журналиста о «бесах» в Екатеринбурге. Активист, в свою очередь, пообещал «дать леща» Соловьеву. Но рукоприкладства на их встрече не было. Тележурналист лишь «показал бесов» Дербеневу.

Ученики школы Владивостока извинились перед директором за «БДСМ-флешмоб» во время выпускного. Но руководителя школы это уже не спасет. «URA.RU» выяснило, почему в этом скандале виновата система образования.

Уличные художники сказали слове «слово» на злободневную тему в Екатеринбурге: они украсили центр города православными символами. А главный лозунг защитников сквера переделали в «Зашквар». Таким образом авторы встали сразу на обе позиции — «за храм» и «за сквер». Посмотрите фото.