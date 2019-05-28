Центробанк изменит сторублевые купюры

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 18:20
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Клипарт , рубли, денежные купюры, сто рублей, деньги
Банкноты номиналом 100 рублей покроют специальным износостойким лакомФото: Алексей Гущин © URA.RU

Банк России начал выпускать сторублевые купюры с лаковым покрытием. Об этом сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

«На сторублевых банкнотах начали применять лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных 200-рублевых купюрах» — цитирует Демиденко «Российская газета».

По словам представителя регулятора, обновленные купюры начали тестировать три года назад. В ходе эксперимента специалисты определили самые износостойкие составы покрытия и выяснили, что новые деньги меньше загрязняются. «Теперь надо меньше печатать новых банкнот для замены ветхих. Экономия в три-четыре раза больше, чем затраты на эту операцию», — уточнил сотрудник Банка России.

Центробанк намерен покрыть специальным лаком около 30% всех сторублевых банкнот, уточняет телеканал 360. Эту же технологию в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.

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