Центробанк изменит сторублевые купюры

Банк России начал выпускать сторублевые купюры с лаковым покрытием. Об этом сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.
«На сторублевых банкнотах начали применять лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных 200-рублевых купюрах» — цитирует Демиденко «Российская газета».
По словам представителя регулятора, обновленные купюры начали тестировать три года назад. В ходе эксперимента специалисты определили самые износостойкие составы покрытия и выяснили, что новые деньги меньше загрязняются. «Теперь надо меньше печатать новых банкнот для замены ветхих. Экономия в три-четыре раза больше, чем затраты на эту операцию», — уточнил сотрудник Банка России.
Центробанк намерен покрыть специальным лаком около 30% всех сторублевых банкнот, уточняет телеканал 360. Эту же технологию в будущем планируют применить и к купюрам номиналом 50 рублей.