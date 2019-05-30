Суды и травля за рукопожатие Моторолы: СМИ раскрыли прошлое главного охранника Зеленского

Травля Алексея Оцерклевича началась после рукопожатия с Моторолой (на фото) Фото: Грэм Филипс

Новый глава Управления госохраны Алексей Оцерклевич, отвечающий за безопасность президента Украины, несколько лет назад подвергся травле из-за того, что пожал руку одному из лидеров ополчения ДНР Мотороле. Инцидент произошел в декабре 2014 года.

Оцерклевич пожал руку Арсению Павлову (Мотороле) во время переговоров украинских военных с ополченцами о перемирии вблизи Донецкого аэропорта, напоминает «Московский комсомолец». После этого в соцсетях начали распространяться петиции за отставку Оцерклевича, который тогда был замкомандира батальона 93-й бригады. А люди, называвшие себя его сослуживцами, якобы писали рапорты о нежелании служить под его началом. Кроме того, в 2011 году ему грозил реальный срок из-за перелома ноги у солдата-срочника, но тогда командиру роты удалось избежать наказания.

Также капитана Оцерклевича обвиняли в том, что он не выдает бензин военным автомобилям и первым начинает стрельбу на позициях, вызывая ответный огонь от ополчения. В 2017 году Оцерклевич был назначен замкомандира 54 бригады, но через несколько месяцев его отстранили от должности после того, как он в соцсетях попросил волонтеров починить душ для солдат, вернувшихся с передовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Управления госохраны Валерия Гелетея и его заместителя Валерия Дахновского. На их места были назначены Алексей Оцерклевич и Вячеслав Штучный соответственно.

Арсений Павлов (более известный под позывным Моторола) — один из лидеров ополчения Донбасса, участвовавший в боях на юго-востоке Украины с весны 2014 года. Был убит в октябре 2016 года.