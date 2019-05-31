Суду не понравилось дело о покушении на Киркорова

Дело о покушении на Филиппа Киркорова вернули в прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом журналистам рассказали представители Северо-Кавказского окружного военного суда.

«Вернули дело прокурору», — передает ТАСС сообщение суда. Такое решение было принято по итогам предварительного слушания, которое сегодня состоялось в Ростове-на-Дону.

По уголовному делу об организации теракта на концерте Киркорова проходят четыре человека. Ранее один из них заявил, что в действительности планировалось убийство певца. По его словам, в начале 2017 года в Москве к нему якобы подошел юморист Максим Галкин и предложил убить Киркорова за два миллиона рублей. Узнав об этом, Галкин в шутку заявил, что «Филипп очень расстроен», потому что его заказали «так дешево», напоминает «Пятый канал».