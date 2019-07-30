Российский полицейский работал на ЦРУ, воевал в Донбассе и попал в тюрьму

В 2015 году Евгения Чистова приговорили к 13 годам заключения за госизмену Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший подмосковный полицейский Евгений Чистов, осужденный в 2015 году за госизмену, рассказал журналистам о своей работе на американские спецслужбы и участии в войне в Донбассе. По словам экс-полицейского, им всегда двигала нелюбовь к российской власти.

Чистов в интервью изданию «Медуза» признался, что в 2011 году решил начать сотрудничать с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) из-за желания «изменить ситуацию в России». Работая в полиции, Чистов связался со спецслужбой и в течение трех лет выполнял шпионскую миссию. ЦРУ хотело, чтобы он собирал информацию о МВД, ФСБ, Минобороны и Службе внешней разведки.

В 2014 году Чистов понял, что передал спецслужбам США всю информацию, которую мог получить, работая в дежурной части. В мае того же года он уволился из органов и летом отправился в Донбасс. Чистов внедрился в ряды «сепаратистов» и передавал США информацию о конфликте России и Украины. Уже в августе, поучаствовав в нескольких боях в Донбассе, он вернулся в Москву, где узнал, что ФСБ в курсе его работы. 26 сентября 2014 года Чистов должен был вылететь в Таиланд, чтобы оттуда сбежать в США, но его успели задержать.

Чистова арестовали и доставили в СИЗО «Лефортово». Там он находился до марта 2016 года. По словам экс-полицейского, изолятор является «адом на земле». 12 ноября 2015 года Чистова приговорили к 13 годам лишения свободы. Сейчас он находится в исправительной колонии в Нижегородской области.