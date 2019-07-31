Глава ЦИК Памфилова заявила, что Путин разрешил ей «посылать подальше»

Президент Владимир Путин посоветовал главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой «посылать подальше» тех, кто оказывает на нее давление. Об этом сама Памфилова рассказала радиостанции «Говорит Москва».
«Мне президент сказал: „Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше“», — заявила глава ЦИК. Памфилова также призналась, что не стала бы работать на своей должности, если бы ей «кто-то командовал и говорил из какого-то кабинета».
Памфилова проявила жесткость характера на выборах в Московскую городскую думу. Глава ЦИК встретилась с представителями СМИ и общественности 23 июля. В ходе встречи ряд незарегистрированных политиков попросил ее допустить к выборам всех кандидатов.
Несмотря на давление со стороны незарегистрированных кандидатов, выборы пройдут в строгом соответствии с законом, а позиция ЦИК остается прежней: вмешиваться в выборы она не будет. Тех кандидатов, кто нарушил процедуру сбора подписей, к выборам не допустят из-за организованных ими митингов.