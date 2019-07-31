Глава ЦИК Памфилова заявила, что Путин разрешил ей «посылать подальше»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова призналась, что не была бы главой ЦИК, если бы на нее кто-то давилФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин посоветовал главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой «посылать подальше» тех, кто оказывает на нее давление. Об этом сама Памфилова рассказала радиостанции «Говорит Москва».

«Мне президент сказал: „Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше“», — заявила глава ЦИК. Памфилова также призналась, что не стала бы работать на своей должности, если бы ей «кто-то командовал и говорил из какого-то кабинета».

Памфилова проявила жесткость характера на выборах в Московскую городскую думу. Глава ЦИК встретилась с представителями СМИ и общественности 23 июля. В ходе встречи ряд незарегистрированных политиков попросил ее допустить к выборам всех кандидатов.

Несмотря на давление со стороны незарегистрированных кандидатов, выборы пройдут в строгом соответствии с законом, а позиция ЦИК остается прежней: вмешиваться в выборы она не будет. Тех кандидатов, кто нарушил процедуру сбора подписей, к выборам не допустят из-за организованных ими митингов.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...