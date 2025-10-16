Опубликованы кадры освобождения Боровской Андреевки в Харьковской области

Российские войска освободили Боровскую Андреевку 13 октября. Министерство обороны РФ показало видеозапись с кадрами наступательных действий штурмовых отрядов 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад», на которых зафиксировано уничтожение позиций и техники ВСУ.
«Военнослужащие подразделений 4-й танковой дивизии в ходе активных наступательных действий, используя ударные дроны, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как российские военные последовательно продвигаются по улицам Боровской Андреевки, обследуют здания и сооружения, выявляют и ликвидируют оставшиеся очаги сопротивления.
Помимо освобождения населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области, российские войска недавно освободили Московское в ДНР, о чем писал RT. Военные также зашли в восточные районы Димитрова в ДНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.