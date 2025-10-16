Опубликованы кадры освобождения Боровской Андреевки в Харьковской области

Минобороны показало кадры освобождения Боровской Андреевки в Харьковской области
На кадрах видно как российские военные ликвидируют очаги сопротивления
На кадрах видно как российские военные ликвидируют очаги сопротивления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили Боровскую Андреевку 13 октября. Министерство обороны РФ показало видеозапись с кадрами наступательных действий штурмовых отрядов 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад», на которых зафиксировано уничтожение позиций и техники ВСУ.

«Военнослужащие подразделений 4-й танковой дивизии в ходе активных наступательных действий, используя ударные дроны, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как российские военные последовательно продвигаются по улицам Боровской Андреевки, обследуют здания и сооружения, выявляют и ликвидируют оставшиеся очаги сопротивления.

Помимо освобождения населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области, российские войска недавно освободили Московское в ДНР, о чем писал RT. Военные также зашли в восточные районы Димитрова в ДНР.

