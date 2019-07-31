На Урале судьи раскритиковали связь от «Ростелекома»

В Пермском краевом суде раскритиковали работу компании «Ростелеком». Замечания в ее адрес прозвучали в ходе совещания по вопросам взаимодействия судов и представителей услуг связи в Прикамье.
«Существует проблема с каналами видео-конференцсвязи в спецкомнатах учреждений ФСИН. В ряде учреждений стоят спутники, хотя уже сейчас у компании „Ростелеком“ есть возможность проложить оптический или медный кабель. Они этого не делают, а это напрямую влияет на качество связи. При плохих погодных условиях она значительно ухудшается или пропадает», — рассказал «URA.RU» начальник отдела правовой информатизации краевого суда Евгений Каробчевский.
С 1 сентября начинают работать апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, и нагрузка на каналы связи возрастет. Об этом «Ростелеком» известили в мае, сказал Каробчевский, но «ситуация практически не изменилась». Он предположил, что это может быть связано «со сменой руководства в пермском филиале компании, вслед за которым ушли многие подготовленные специалисты».
Заместитель технического директора пермского филиала «Ростелеком» Сергей Тарышкин пообещал до 6 августа представить техплан по решению вопроса. В пресс-службе компании указали, что «у пермского краевого суда заключен контракт на данный вид работ с компанией РТКОММ (дочернее предприятие «Ростелеком» в Москве). Связаться с представителем РТКОММ по телефону не удалось. На звонки никто не ответил.