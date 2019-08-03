Названа дата прощания с вице-спикером свердловского заксобрания

Прощание с вице-спикером заксобрания Свердловской области Анатолием Суховым, который скончался на 64-м году жизни, состоится 6 августа. Гражданская панихида пройдет в театре драмы с 11:00 до 13:00, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
Свои соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Сухова принес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметили, что у Анатолия Сухова было «много планов, интересных и полезных для региона проектов, осуществлению которых помешала тяжелая болезнь».
Анатолий Сухов скончался накануне после продолжительной болезни. По словам лидера свердловских «единороссов» Виктора Шептия, в июне он обсуждал с Суховым изменение формата работы партийных общественных приемных.
Сухов большую часть жизни отдал профсоюзной работе на Свердловской железной дороге. В 2010 году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, был заместителем председателя регионального парламента. Возглавлял региональную общественную приемную партии «Единая Россия».