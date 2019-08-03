02 августа 2019
01 августа 2019

Названа дата прощания с вице-спикером свердловского заксобрания

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Заседание комитета по региональной политике заксобрания СО по вопросу отмены прямых выборов мэра. Екатеринбург, сухов анатолий
Анатолий Сухов скончался на 64-м году жизниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прощание с вице-спикером заксобрания Свердловской области Анатолием Суховым, который скончался на 64-м году жизни, состоится 6 августа. Гражданская панихида пройдет в театре драмы с 11:00 до 13:00, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Свои соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Сухова принес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметили, что у Анатолия Сухова было «много планов, интересных и полезных для региона проектов, осуществлению которых помешала тяжелая болезнь».

Анатолий Сухов скончался накануне после продолжительной болезни. По словам лидера свердловских «единороссов» Виктора Шептия, в июне он обсуждал с Суховым изменение формата работы партийных общественных приемных.

Сухов большую часть жизни отдал профсоюзной работе на Свердловской железной дороге. В 2010 году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области, был заместителем председателя регионального парламента. Возглавлял региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

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© Служба новостей «URA.RU»
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