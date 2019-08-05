Прикамский город рискует замерзнуть. Новые теплосети делают из старых труб. ФОТО

05 августа 2019 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Губахе теплоэнергетики отстают от графика подготовки к отопительному сезону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Губахе (Пермский край) тепловики используют старые, ржавые трубы для прокладки новых теплосетей. Об этом сообщили «URA.RU» местные жители. Кроме того, по плану работы на сетях должны были закончиться еще 25 июня (документ из прокуратуры есть в распоряжении редакции), но сейчас в пустых траншеях на лицах города только дождевая вода. «Мы и так все лето без горячей воды сидим. Нам объясняют, что модернизируют и обновляют всю систему. Сейчас, видимо, еще и осенью без тепла останемся. Будем жечь костры в квартирах и дровами топить дома», — рассказал «URA.RU» один из жителей города. Он предположил, что теплоэнергетики также собираются использовать для прокладки сетей старые трубы, которые кто-то покрасил сверху для придания «товарного» вида. «У нас отставание не полтора месяца, а всего неделя. Мы позже начали копать, так как нам администрация не давала разрешение на проведение земляных работ», — заявил «URA.RU» заместитель директора «Губахинской энергетической компании» Владимир Чураков. Сроки окончания работ он не назвал. В пресс-службе администрации Губахи обещали прокомментировать ситуацию позднее. Следы ржавчины на трубах, которые собираются использовать для прокладки теплосети в Губахе Фото: читатель «URA.RU» Вместо труб теплоснабжения Губахи в канавах сейчас дождевая вода Фото: читатель «URA.RU Фото: читатель «URA.RU Трубы лежат на улице Губахи рядом с разрытой канавой Фото: читатель «URA.RU»