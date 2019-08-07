Работники Губахинской энергетической компании увольняются из-за низких зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники Губахинской энергетической компании (Пермский край) увольняются из-за низких зарплат, сообщил «URA.RU» на условиях анонимности один из сотрудников теплоснабжающей организации. Он пояснил, что к началу отопительного сезона некому будет поддерживать нормальное функционирование системы теплоснабжения города.

«У сотрудников настроение никакое. Уже половина убежала. Например, было девять операторов, а осталось только пять. Зарплаты срезали, а работы добавилось. Все побежали, кто на химзавод, кто — куда. Там с руками забирают и зарплаты нормальные», — пояснил «URA.RU» один из сотрудников Губахинской энергетической компании.

Теплоэнергетик рассказал, что с мая этого года людей уведомили, что вместо традиционных 50% премии к окладу будут платить только 25%. Помимо сокращения премий были снижены и сами оклады, приблизительно на три тысячи. «Например, у меня зарплата была больше тридцати тысяч рублей, а сейчас будет только двадцать», — пояснил собеседник агентства.

В приемной ООО «ГЭК» ситуацию «URA.RU» не прокомментировали, сославшись на отсутствие руководителя на рабочем месте. В пресс-службе администрации Губахи сообщили агентству, что они ежедневно осуществляют контроль за подготовкой к отопительному сезону в городском округе. «Еженедельно проводятся комиссии по подготовке к отопительному зимнему периоду», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что при прокладке новых теплосетей в Губахе используют старые ржавые трубы.