После скандала с «бегством» из страны дизайнер Лебедев сделал заявление

Сделавшего скандальное заявление Артемия Лебедева уже обвинили в самопиаре Фото: скриншот видео YouTube, канал Артемий Лебедев

Пранк об отъезде из России, записанный дизайнером Артемием Лебедевым, принес ему за сутки порядка полумиллиона просмотров на YouTube. Как заявил сам блогер на своей странице в Facebook, это говорит о больших проблемах со здравомыслием у россиян.

«Если такое никчемное событие, как тупой троллинг, становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели», — написал Лебедев. По словам дизайнера-блогера, «тупейший пранк», созданный им, вышел из-под контроля и принес за сутки полмиллиона просмотров.

По словам дизайнера, фон с видом города Порту удачнее всего снимается именно в городе Порту, и больше это ничего не значит. Кроме того, за границу Лебедев ездит регулярно, и нынешняя поездка не исключение — уже 15 августа он возвращается в Россию.