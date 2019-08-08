После скандала с «бегством» из страны дизайнер Лебедев сделал заявление

Пранк об отъезде из России, записанный дизайнером Артемием Лебедевым, принес ему за сутки порядка полумиллиона просмотров на YouTube. Как заявил сам блогер на своей странице в Facebook, это говорит о больших проблемах со здравомыслием у россиян.
«Если такое никчемное событие, как тупой троллинг, становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели», — написал Лебедев. По словам дизайнера-блогера, «тупейший пранк», созданный им, вышел из-под контроля и принес за сутки полмиллиона просмотров.
По словам дизайнера, фон с видом города Порту удачнее всего снимается именно в городе Порту, и больше это ничего не значит. Кроме того, за границу Лебедев ездит регулярно, и нынешняя поездка не исключение — уже 15 августа он возвращается в Россию.
Ранее Лебедев объяснил, что ролик о его «бегстве из России» был составлен из «бессмысленной либеральной околесицы» для школьников. Выходку дизайнера, между тем, уже назвали самопиаром «забытого всеми человека», напоминает