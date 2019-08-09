Шнуров в стихах высмеял поддерживающих митинги оппозиции в Москве

Если бы не отпуск, виски и коктейли, Шнуров приехал бы на митинг оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение митингам в поддержку независимых оппозиционных кандидатов, не допущенным до выборов в Мосгордуму. По словам музыканта, он бы и сам поучаствовал в «движухе», однако находится в отпуске на зарубежном курорте.

«Эх, в Москве идет движуха, — написал Шнуров в Instagram под фотографией, сделанной на морском побережье. — Там бы мог бы быть и я». Далее музыкант рассуждает, как «сходил бы на протесты» и «вырвал бы у гадов жало», однако вынужден в это время «смешивать коктейль» и «переваривать виски».

Месяц назад Шнуров стал ведущим популярного шоу «Форт Боярд», напоминает RT. В программе будут задействованы десять команд по пять человек каждая, премьера шоу намечена на осень 2019 года.

Между тем МВД предупредило о недопустимости призывов к незаконным акциям в Москве. Незаконные акции, которые провели бывшие кандидаты, снятые за фальсификацию подписей избирателей, были взяты под личный контроль главы московской полиции Олега Баранова, уточняет агентство Nation News.