Главред «Эха Москвы» рассказал, чем Горбачев занимается в больнице

Экс-президент СССР и бывший генсек КПСС Михаил Горбачев, который последние полгода живет в больнице, занят написанием новой книги. В ней он расскажет о своей жизни после перестройки. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Михаил Сергеевич сейчас занимается мемуарами о жизни после президентства», — заявил Венедиктов. Он также подтвердил данные о самочувствии Горбачева, которые ранее озвучил в интервью телеведущему Дмитрию Гордону. «С головой [у Горбачева] все в порядке. Разговаривает, шутит. Ходит, правда, очень тяжело. Он действительно болеет телом, но не душой», — отметил журналист.
Он раскрыл и планы бывшего генсека ЦК КПСС посмотреть сериал «Чернобыль». «Мы уже узнали у медработников, куда вставлять флешку. Просмотр Горбачев откладывал только из-за состояния здоровья. Я-то уже смотрел, а вот ему осилить пять часов будет трудно», — сказал журналист.
Также Венедиктов заявил о намерении Горбачева «бурно отпраздновать» 90-летие. «Количество гостей напрямую зависит от состояния здоровья Михаила Сергеевича. Ему физически тяжело, но мы договорились бурно отпраздновать», — отметил радиоведущий.
Как писало ранее «URA.RU» главред «Эха Москвы» пожаловался на здоровье Горбачева. По его словам, последние полгода он живет в больнице.