В Югре на деньги президентского гранта ищут замену чиновникам

Больше двухсот человек изъявили желание стать участниками проекта «Лидеры Югры», который должен помочь молодежи реализовать социально значимые идеи и войти в кадровый резерв органов власти. Об этом «URA.RU» сообщила Ольга Сидорова — один из кураторов проекта, который первым в 2019 году из ХМАО получил президентский грант почти в 500 тысяч рублей.
До 15 августа в трех крупнейших городах Югры — Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске — идут собеседования с потенциальными участниками проекта, в следующий этап будут отобраны 70 человек. Под руководством наставников они будут заниматься воплощением в жизнь социально значимых идей, которые в конце обучения приобретут формат проектов. «В декабре 2019 года „Лидеры Югры“ должны будут их защитить перед экспертами и затем могут рассчитывать на получение финансирование из различных площадок — президентский грант, грант губернатора. Кто-то из участников сможет начать карьеру в органах власти», — рассказала корреспонденту «URA.RU» Сидорова.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства сообщили, что проект «Лидеры Югры» получил одобрение и со стороны главы региона Натальи Комаровой, которая общалась с его кураторами во время визита в Сургут. «Хорошие мысли! Я поздравляю вас с грантом и надеюсь, все пойдет так, как вы задумали и лучше», — сказала губернатор Югры Наталья Комарова. Она также отметила, что «Лидеры Югры» могут помочь в реализации сразу нескольких нацпроектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Образование». Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда».