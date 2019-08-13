Мальчика, ценой своей жизни спасшего детей в «Холдоми», наградили посмертно

Одиннадцатилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который погиб, спасая детей во время пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Пожар в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. При эвакуации Мартыненко бросился на помощь девочкам, которые находились в палатках. Мальчик получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью. Он учился в пятом классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре.
Во время пожара погибли четыре человека. После трагедии директора лагеря задержали и поместили под стражу. После этого в стране начались массовые проверки палаточных лагерей, в том числе в Свердловской области. Ранее в интернете появилась петиция, в которой авторы призывали присвоить погибшему мальчику звание Героя России. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициативу поддержала, напоминает телеканал 360.