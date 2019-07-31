Власти Нижнего Тагила не согласны с решением МЧС о закрытии лагеря Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Два детских палаточных лагеря, которые комиссии МЧС и минообразования признали несанкционированными, закрыли в Свердловской области. Всего таких незаконных лагерей выявлено шесть.

«Учитывается местоположение лагеря, расстояние от линии электропередачи. Проверяется наличие средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, состояние путей эвакуации, есть ли устойчивая телефонная связь, есть ли в палатках автономные пожарные извещатели, исправные электрические фонари», — объяснили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выявили несанкционированные лагеря в Полевском, Заречном, Нижних Сергах, Верхотурье и Нижнем Тагиле. Два из них — в Нижних Сергах и Нижнем Тагиле — закрыли.

В администрации Нижнего Тагила не согласны с таким решением. Палаточный лагерь здесь был зарегистрирован как спортивный. «Работа лагеря приостановлена в связи с похолоданием на период дождей. Когда холодно и идет дождь, занятия на открытом воздухе проводить не рекомендуется. Тем более что палатки, в которых проживают дети и подростки, в соответствии с правилами эксплуатации не оборудованы отопительными приборами», — сообщил «URA.RU» Валерий Суров, вице мэр по социальной политике администрации Нижнего Тагила.

По данным Роспотребнадзора, летом 2019 года в Свердловской области работали всего восемь детских палаточных лагерей отдыха, зарегистрированных в минобразовании. В четырех из них уже закончились смены, четыре продолжают работать.

Массовые проверки палаточных лагерей начались после трагедии в Хабаровском крае. Ночью 23 июля в результате пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» погибли четыре человека. Директора лагеря задержали вскоре после трагедии и поместили под стражу.