Мэр Сургута отреагировал на ЧП с пострадавшими детьми

Глава Сургута Вадим Шувалов дал задание педагогам поговорить с детьми о правилах безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов дал поручение своим подчиненным провести ревизию дворов, где идут строительные или ремонтные работы, на предмет соблюдения всех норм безопасности. Поводом стало ЧП во дворе жилого комплекса «Возрождение», где 14 августа двое школьников провалились в вентиляционную шахту, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

«За дворовыми территориями нужен дополнительный контроль. Дети возвращаются после каникул, впереди учебный год, ребят во дворах, на дорогах становится больше, и задача городских и коммунальных служб, родителей и педагогов обеспечить их безопасность», — сказал Шувалов. Он уточнил, что все обследования нужно завершить к 1 сентября. Ревизии подвергнутся не только дворы, но также детские площадки, городки и спортивные комплексы. «Нужно проверить все детские площадки, дойти до каждой горки, до каждого турника», —добавил глава Сургута.

К ситуации с упавшими в вентиляционную шахту детьми подключился следственный комитет. В пресс-службе окружного силового ведомства корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по факту произошедшего инцидента проводится проверка. Сами школьники с травмами различной степени тяжести находятся в сургутской травматологии.