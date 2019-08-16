Врио губернатора Алексей Текслер в рамках работы над новой структурой исполнительной власти региона намерен расширить полномочия и поднять статус постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ. По информации высокопоставленного источника «URA.RU», руководитель этой структуры Иван Калашников будет повышен до уровня министра.
Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь сообщил, что у него нет такой информации. Калашников воздержался от комментариев.
Руководитель постпредства, которое располагается в Москве, ранее был вице-губернатором. Статус главы этой структуры понизил бывший глава региона Борис Дубровский. Калашников был назначен руководителем постпредства 13 мая. До этого он работал помощником главы минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Текслер работает над новой структурой правительства области. По его решению уже появилось новое министерство — промышленности, новых технологий и природных ресурсов. Исполняющим обязанности его руководителя 16 августа назначена бывший первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева.