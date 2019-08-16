Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за то, что не поздравил с днем рождения чеченского блогера Ханзалу Магомадова и спортсмена Майрбека Тайсумова. Соответствующее видео оказалось в распоряжении издания «Московский Комсомолец».
«Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. Ханзала, извини!» — сказал Кадыров и поздравил с днем рождения и блогера, и «лучшего спортсмена Майрбека Тайсумова». Глава Чечни отметил, что позднее поздравление — это не только его ошибка, но и всей его команды.
Кадыров известен как человек, перед которым извиняются, напоминает RT. Последний случай произошел в начале августа: журналисту Максиму Шевченко пришлось извиняться перед главой Чечни за слова о роли имама Шамиля в судьбе чеченского народа.