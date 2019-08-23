Правительство решило поддержать производителей консервов и кормов для животных

Предприятия, выпускающие рыбные консервы, смогут кредитоваться на льготных условиях Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Список сельскохозяйственных производств, которые могут рассчитывать на государственную поддержку, расширен по решению правительства РФ. В перечень внесены предприятия, выпускающие консервы из рыбы, моллюсков и ракообразных, а также готовые корма для несельскохозяйственных животных, говорится в опубликованном на сайте правительства РФ документе.

«Новая редакция перечня поспособствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию экспорта сырья и продовольствия», — передает News.ru . Кроме вышеупомянутых производителей рыбных консервов и кормов для животных, на господдержку могут рассчитывать предприятия, перерабатывающие пищевые лесные ресурсы, а также те, кто занимается глубокой переработкой сельхозресурсов собственного производства — стеариновой кислоты, животных жиров и масел, а также ферментных препаратов.

Претендовать на господдержку смогут производители мороженого, какао, шоколада, кондитерских изделий из сахара, пряностей и пищевой соли, чая, кофе, яиц, макаронных изделий. Согласно закона «О развитии сельского хозяйства» они могут рассчитывать на кредиты по льготной ставке, если доля дохода от реализации продукции составляет не менее 70% в год в общем доходе предприятия.