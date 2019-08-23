В Берлине застрелили уроженца Чечни

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Преступник выбросил одежду и орудие убийства в рекуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В берлинском районе Моабит неизвестный застрелил мужчину, который, предположительно, является выходцем из Чечни. Полиция считает, что убитый может быть причастен к деятельности местной ячейки радикальных исламистов, передают немецкие СМИ.

«Около 12 часов в Моабите неизвестный велосипедист застрелил человека», — говорится в заявлении полиции Берлина. Мужчина умер после выстрела в голову, пишет Bild. Прибывшие на место криминалисты оцепили район. Преступник выбросил одежду и орудие убийства в реку Шпрее.

Предполагается, что убийство уроженца Чечни может быть связано с организованной преступностью, передает argumenti.ru. На месте преступления работал начальник отдела по тяжким преступлениям Ральф Книспел.

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