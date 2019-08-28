Стало известно, когда автомобилистов начнут штрафовать за выявленный камерами выезд без ОСАГО

Водителей без полиса ОСАГО, которых вычислили по камерам фиксации нарушений, начнут штрафовать с 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
По его словам, на данный момент более 5,5 тысяч автовладельцев получают лишь уведомление об отсутствии страхового полиса. «В следующем году это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут обозначать формирование штрафов за выезд без обладания полиса», — приводит РИА «Новости» слова Акимова.
Вице-премьер считает, что данная мера должна привести к тому, что на дорогах станет меньше водителей, которые не застраховали свою ответственность.
Ранее «URA.RU» писало о том, что в регионах страны заработает система проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер. По словам экспертов, это произойдет после того, как она будет опробована в Москве. В столице систему запустили в начале августа, уточняет телеканал 360.