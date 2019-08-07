Из-за новой системы проверки ОСАГО миллионы водителей получат штрафы

В Москве около 700 тысяч автомобилей ездят без полиса ОСАГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Система проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер заработает в регионах уже со следующего года. Об этом «URA.RU» заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, это случится после того, как система будет «обкатана» в Москве.

«Полагаю, что это случится уже в начале следующего года. Ездить без страховых полисов больше не получится, система в любом случае заработает, обойти ее будет невозможно», — пояснил собеседник агентства. По его словам, в столице сегодня примерно 700 тысяч автомобилей ездят без ОСАГО, несмотря на то, что приобрести его в Москве не составляет труда. «Люди воспринимают ОСАГО исключительно как налог, в этом во многом виноваты сами страховщики. Но если в вас врежется автомобиль, водитель которого не имеет полиса, то все — пиши пропало. Добиться у него компенсации ущерба почти невозможно — выяснится, что гражданин нигде не работает, прописан в далеком дагестанском селе, и у него на иждивении 88 несовершеннолетних детей. В итоге вы останетесь с разбитым автомобилем», — пояснил Шкуматов.

Он также сообщил, что дополнительно закупать камеры фиксации не придется — проверять наличие ОСАГО будут уже действующие приборы: «Главный вопрос только в интеграции баз данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков (РСА), а также скорости обработки данных».

Центр организации дорожного движения и РСА начали в тестовом режиме проверять наличие полиса ОСАГО в Москве с помощью камер. Нарушителей пока не штрафуют — ГИБДД отправляет им письма с напоминанием о необходимости приобрести страховой полис. Когда тестовый период закончится, автомобилисты без ОСАГО получат штраф в размере 800 рублей.