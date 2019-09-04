Власти Прикамья рассказали, когда все пермяки смогут звонить по мобильному

Только 90% населения Прикамья имеет возможность пользоваться сотовой связью Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Почти каждый десятый житель Пермского края не имеет возможности звонить по мобильному телефону. Об этом глава министерства связи Игорь Никитин заявил во время заседания правительства региона, отметив, что проблема окончательно будет решена к 2024 году, передает корреспондент «URA.RU».

«Решать задачу в таких масштабах нам помогает федеральное правительство и федеральный национальный проект [„Цифровая экономика РФ“]. Благодаря их поддержке, до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах края с населением от 250 человек. Такая задача поставлена президентом [Владимиром Путиным]», — заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.

После этого, в 2022—2024 годах, обеспечивать покрытие сотовой связью начнут в населенных пунктах, где проживает до 250 человек. Суммарно в таких территориях проживает более 136 тысяч человек (около 5% населения региона). Кроме того, мобильная связь полностью отсутствует на 6% региональных трасс. Информацию о зоне покрытия каждым оператором в отдельности можно узнать на портале «Управляем вместе».