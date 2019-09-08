«Свидетель» по делу о гибели Boeing над Донбассом отказался от сделки со следствием

Бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, отказался от сделки со следствием. Об этом рассказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее, как писало «URA.RU», Цемах прибыл в Россию в составе группы заключенных, освобожденных Киевом в рамках обмена с Москвой. Международная следственная группа из Нидерландов считает Цемаха одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing.
«Допрос Цемаха [перед его отбытием в Москву] состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Cудить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырех подозреваемых — заочно», — написал Луценко в Facebook.
Помимо Цемаха, в качестве подозреваемых по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который, как предполагается, был сбит из ЗРК «Бук», проходят еще четыре человека. Это экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.