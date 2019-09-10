Названа сумма расходов свердловской казны на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Галина Кулаченко рассказала, сколько миллиардов потратит область на Универсиаду Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловская область планирует направить на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге более 14 миллиардов рублей. Об этом на заседании согласительной комиссии по формированию бюджета заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.

«В проекте бюджета Свердловской области на 2020 год заложены 4,1 млрд рублей на Универсиаду», — рассказала Кулаченко. На 2021 год заложена сумма в 3,5 млрд, а на 2022-й — 2,9 млрд рублей. К этим суммам добавятся деньги из федерального бюджета.

Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявлял, что общая сумма расходов на подготовку масштабного спортивного события составит 79 млрд рублей, из них 53 миллиарда должен выделить федеральный центр. В 2019 году свердловские власти одобрили дополнительное выделение 235 миллионов рублей Дирекции по реализации и строительству объектов летней Универсиады 2023 года.