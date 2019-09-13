Пермского министра после проверки автобусов обвинили в «показухе»

Николай Уханов отчитался о проведенном рейде в Instagram Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министра транспорта Прикамья Николая Уханова, устроившего в центре Перми проверку перевозчиков, обвинили в показухе. Чиновник отчитался о проведенном рейде на своей странице в Instagram.

«Проверили техническое состояние автобусов, наличие у водителей лицензий, карт маршрута и других необходимых для работы документов», — написал Уханов. Он пояснил, что в ходе рейда нарушителям были выписаны штрафы, а один автобус отправлен на штрафстоянку.

В комментариях к записи министра обвинили в показухе и посоветовали заняться реальными проблемами. «Что за ежегодная показуха, вы должны обеспечивать нам безопасность всегда, каждый день и час, не только на центральной станции. Я вам уже писал о устаревшем парке автобусов, Вы отписали, что это проблема администрации. Вы не реагируете на наши сообщения», — написал alex_perm_1986. «Показуха. Ласьва -Новоселы-Пермь автобус где? Реальными вопросами занимались бы», — оставила комментарий vse.svoe_iznovosel.

В пресс-службе минтранса пояснили, что проводилась проверка по выявлению нелегальных перевозчиков. «Они не заключают контракты на обслуживание маршрутов, а транспорт, который обслуживает пассажиров никто не проверяет на техническую исправность. Тем самым создается угроза здоровью и жизни пассажиров», — указали в министерстве.

Весной краевые власти решили усилить работу по выявлению нелегальных перевозчиков. Для этого минтранс предложил создать межведомственную комиссию. В региональном правительстве эту идею поддержали.