Патрушев поедет в Японию для переговоров с местными военными

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев проведет переговоры с японскими военными и спецслужбами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, скорее всего, приедет в Японию на следующей неделе. Об этом сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

«По нашим данным, Николай Патрушев в ходе своего визита встретится с новым генеральным секретарем японского Совбеза Японии Сигэру Китамурой», — отмечают журналисты. Переговоры Китамуры и Патрушева могут пройти 17 сентября. Велика вероятность, что секретарь Совбеза РФ выразит обеспокоенность России в связи с планами Японии разместить два наземных комплекса ПРО США Aegis Ashore. Кроме того, не исключено, что на встрече вновь будет поднят вопрос о судьбе Курильских островов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле «искренне сожалеют», что России и Японии пока никак не удается найти решение проблем в отношениях. «С сожалением мы констатируем, что пока не удалось еще выйти на решение ряда очень важных проблем», — сказал Песков в начале сентября в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на федеральном телеканале «Россия 1». Он подчеркнул, что Москва позитивно относится к развитию отношений с Токио.

Мирный договор между Россией и Японией по случаю окончания Второй мировой войны (1945 год) не подписан до сих пор. Одна из причин — нерешенность вопроса о принадлежности Курильских островов, которые после войны отошли к СССР, но Япония считает их своей территорией.