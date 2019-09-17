Вице-губернатор подготовил для власти Екатеринбурга новые вводные

Сергей Бидонько держит ситуацию в Екатеринбурге под личным контролем
До конца сентября команда свердловского губернатора проведет консультации с представителями всех фракций думы Екатеринбурга.
Как стало известно «URA.RU», донести до партийных депутатов позицию областной власти по ключевым вопросам поручено вице-губернатору Сергею Бидонько. В числе последних — ход реализации нацпроектов, подходы к разработке проекта бюджета Екатеринбурга на 2020 год, политическая ситуация в мегаполисе и некоторые другие.
Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга и проведению Универсиады-2023. Муниципальной власти предстоит благоустроить город и подключиться к продвижению данных мероприятий на федеральном и международном уровнях.