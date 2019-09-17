16 сентября 2019

Вице-губернатор подготовил для власти Екатеринбурга новые вводные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция свердловского отделения ОНФ. Екатеринбург, высокинский александр, бидонько сергей
Сергей Бидонько держит ситуацию в Екатеринбурге под личным контролемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца сентября команда свердловского губернатора проведет консультации с представителями всех фракций думы Екатеринбурга.

Как стало известно «URA.RU», донести до партийных депутатов позицию областной власти по ключевым вопросам поручено вице-губернатору Сергею Бидонько. В числе последних — ход реализации нацпроектов, подходы к разработке проекта бюджета Екатеринбурга на 2020 год, политическая ситуация в мегаполисе и некоторые другие.

Особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга и проведению Универсиады-2023. Муниципальной власти предстоит благоустроить город и подключиться к продвижению данных мероприятий на федеральном и международном уровнях.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...