Администрация Екатеринбурга активизировала работу с общественниками, накопившими долги по аренде муниципального имущества.
Как сообщили «URA.RU» в мэрии, в частности, расторгнут договор с организацией «Вело-город», организовавшей пункт проката в подвале здания по адресу улица Челюскинцев, 64. На протяжении длительного времени структура под руководством Константина Мочалова не оплачивала счета. Мэрия выиграла три судебных процесса, после которых сумма задолженности уменьшилась с 245 тысяч до 30 тысяч рублей. Лист об исполнении четвертого решения направлен в службу судебных приставов.
Расторгнут по соглашению сторон договор аренды подвала по адресу Луначарского, 49 с учредителем «Велогорода» — ООО «Росинвест». Мэрия трижды обращалась в арбитражный суд с требованием принудить арендатора оплатить счета. На сегодняшний день долг составляет 132 720 рублей, его взыскивают судебные приставы.
«Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане» под руководством Михаила Горюнова отказался добровольно съезжать из здания по адресу Добролюбова, 9 («Усадьба Е.С. Бородиной»). Общественники пользуются помещениями безвозмездно, но обязаны оплачивать коммуналку. Их задолженность за тепло превысила 701 тысячу рублей, за электроэнергию — более 277 тысяч. Поставщики отключили объект от электричества.
«Мероприятия по работе с недобросовестными пользователями повышают эффективность использования муниципального имущества, обеспечивают сбор неналоговых доходов в бюджет. Работа с должниками проводится постоянно и системно… должникам направляются претензии и предложения погасить долг добровольно. И только затем рассматривается вопрос об обращении в суд», — пояснил представитель мэрии.
Константин Мочалов сообщил «URA.RU», что его организация в полном объеме погасила долг перед мэрией. Он заявил, что «Вело-город» продолжает взаимодействовать с мэрией в организации велопробегов и других мероприятий, направленных на популяризацию велодвижения. Дозвониться до Михаила Горюнова не удалось.