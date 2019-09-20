Допуск на перелеты из Перми в Баку получила авиакомпания «ИрАэро» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Росавиация отозвала допуск авиакомпании UTair на перелеты из Перми в Мюнхен и одновременно выдала такое разрешение авиакомпании «ИрАэро» на перелеты в Баку, сказано в приказе Росавиации. Собеседник «URA.RU» из международного аэропорта «Пермь» сообщил, что это далеко не гарантия открытия из Перми нового международного направления.

«Когда авиакомпании запрашивают [допуски] у Росавиации, то это не значит, что они будут выполнять эти рейсы. Они запрашивают это для того, чтобы у них было больше направлений, по которым можно потом работать. Они их запрашивают максимально много», — пояснил «URA.RU» пресс-секретарь аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов. В пресс-службах «ИрАэро» и UTair на звонки корреспондента агентства не ответили.

Он отмечает, что допуск на осуществление перелетов из Перми в Мюнхен авиакомпания UTair получила одновременно с «Уральскими авиалиниями» по направлению Пермь — Прага. Краевые власти остановили свой выбор на последнем варианте, решив субсидировать данный рейс из бюджета.