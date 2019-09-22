Санитарок перевели в уборщицы и сократили им зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Младший медперсонал в больницах массово переводят в уборщиц с сокращением зарплат. При этом обязанность ухаживать за больными с них никто не снимает.

В ряде российских больниц, как пишет журнал «Огонек», переведенных в уборщицы санитарок оставили лишь на дневные смены. Без помощи остались врачи онкологических, родильных отделений и операционных блоков. «Женщины в Анжеро-Судженской городской больнице по ночам не рожают и рожать не будут, поэтому санитарки нужны только в дневные смены», — заявили журналистам в местной больнице.

В Пермском крае пошли еще дальше: теперь младший медперсонал, согласно договору, работает на 0,75 ставки уборщицами, а на 0,25 ставки — санитарками. «Сейчас мы делаем все то же самое, что и раньше, только работы прибавилось. Сначала зарплата держалась на том же уровне (15—18 тысяч), а через несколько месяцев стала ниже МРОТ. Девочки получали на руки меньше 10 тысяч», — рассказала изданию уборщица санатория для больных туберкулезом детей № 7 «Росинка» в Соликамске Лариса Тарасова. «Я реже подхожу к лежачему больному. У меня просто времени на это нет… На 0,25 ставки я санитарка. Это что вообще значит?» — дополняет коллегу Светлана Альхименко, уборщица в санатории для больных туберкулезом в пермской деревне Шалаши.

Как отмечает сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, принудительный перевод санитарок в уборщицы является «унижением труда и профессионального достоинства». «Они лишены всех льгот, которые имеют медработники, дополнительного отпуска, доплат за стаж и вредность. Их заработная плата сократилась где-то на треть, где-то вдвое», — подчеркнул Коновал.

В Минздраве заявили, что таким образом «приводится в порядок штатное расписание». «Учитывая, что часть младшего медицинского персонала занята исключительно уборкой помещений и не привлекается к оказанию медицинской помощи, им предлагается перевод в прочий персонал», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что те, кто выполняет трудовые функции санитаров, должны пройти профессиональное обучение «в соответствие с требованиями профессионального стандарта».