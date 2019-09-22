В окружении Зеленского отреклись от европейских ценностей

Киев должен придерживаться традиционных ценностей, а не копировать все подряд у Европы. Об этом заявила депутат правящей партии «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — заявила Верещук. По ее словам, Украина должна перенять европейский опыт децентрализации, брать пример с работы судебной системы и провести реформу в правоохранительных органах по образцу европейской.
Верещук также напомнила, что Украина все еще не доказала, зачем она нужна Евросоюзу, передает агентство Nation News. Депутат уточнила, что Запад занят своими проблемами, поэтому об Украине там вспоминают редко. «У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения…», — подчеркнула политик.
Как писало «URA.RU», европейские государства устали от Украины. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила, что Украина повязла в коррупции, напоминает «